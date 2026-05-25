Roland-Garros dit adieu à Stan Wawrinka, submergé par l’émotion (VIDÉOS)

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L’histoire s’est terminée ce lundi après-midi sur le court Simonne-Mathieu. Battu au premier tour de Roland-Garros par le Néerlandais Jesper De Jong en quatre sets (6-3, 3-6, 6-3, 6-4), Stan Wawrinka a disputé le dernier match de sa carrière Porte d’Auteuil. Une sortie chargée d’émotion pour le Suisse de 41 ans, sacré à Paris en 2015 et auteur de quelques-unes des plus grandes batailles de l’ère moderne sur la terre battue parisienne.











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Des adieux chargés en émotion pour le gagnant de Roland Garros 2015

Triple vainqueur en Grand Chelem, l’ancien numéro 3 mondial restera à jamais lié à Roland-Garros, où il avait signé en 2015 l’un des plus grands exploits de sa carrière en dominant Novak Djokovic en finale pour soulever la Coupe des Mousquetaires.

Après sa défaite face à Jesper De Jong, le public parisien a réservé une immense ovation à “Stan The Man”. Les organisateurs avaient préparé un hommage particulièrement émouvant pour saluer les adieux du champion suisse à son tournoi de cœur. Des images de ses plus grands moments à Roland-Garros ont été diffusées sur les écrans du Simonne-Mathieu, replongeant les spectateurs dans ses exploits les plus mémorables.

Des messages d’autres légendes du tennis

Puis plusieurs légendes et stars du circuit lui ont adressé des messages vidéo. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Gaël Monfils ont tous tenu à saluer la carrière et la personnalité du Vaudois, visiblement très touché par cette cérémonie.

A few of Stan Wawrinka's friends wanted to share a few words 🫶#RolandGarros pic.twitter.com/VbQ7kWwHXM — Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2026

Très ému, Stan Wawrinka a eu du mal à retenir ses larmes devant un public debout pour lui rendre un dernier hommage. Les organisateurs lui ont également remis un trophée souvenir pour célébrer ses 21 participations à Roland-Garros et son incroyable parcours dans le tournoi parisien.

Un clin d’oeil à Gaël Monfils

Dans un ultime clin d’œil, fidèle à son élégance et à son attachement au public français, le Suisse a conclu son discours avec une demande particulière : “N’oubliez pas de mettre le feu pour Gaël Monfils pour son dernier Roland-Garros.” Une phrase qui a déclenché une nouvelle salve d’applaudissements sur le court Simonne-Mathieu, au terme d’un après-midi chargé d’émotion.