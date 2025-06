C dans l’air du 3 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





⬛ Paris : pourquoi tant de violences ?

Après la victoire du PSG face à l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions, des violences ont éclaté dans la nuit du 31 mai au 1er juin. Pillages, incendies, dégradations : les dégâts sont lourds. Deux morts, plus de 200 blessés et plus de 560 interpellations, dont 491 à Paris, ont été recensés.



Depuis, la polémique enfle sur la sécurité et la réponse judiciaire. Quatre jeunes hommes sans antécédents ont été condamnés à des peines avec sursis. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a jugé ces sanctions trop légères et propose une réforme avec des peines planchers, y compris prison ferme pour violences contre les forces de l’ordre.

À l’Assemblée nationale, les Insoumis ont réclamé une commission d’enquête sur la gestion de la sécurité. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, est critiqué de tous bords : à droite pour son inaction, à gauche pour avoir qualifié les émeutiers de « barbares ».

Dans ce contexte tendu, un drame a choqué l’opinion : Hichem Miraoui a été tué devant chez lui à Puget-sur-Argens. Retailleau a parlé d’un « crime raciste », mais Olivier Faure l’accuse de nourrir les discours d’extrême droite.

Face à cette flambée de violence, plusieurs questions se posent : pourquoi ces débordements après une fête sportive ? Pourquoi des agressions de plus en plus nombreuses contre les représentants de l’État ? Et que sait-on du meurtre de Hichem Miraoui, désormais suivi par le parquet antiterroriste ?

