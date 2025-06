Un Si Grand Soleil Spoiler : Louis se fait arnaquer par Catherine et Marceau ! (vidéo épisode du 6 juin)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1658 du 6 juin 2025 – Rien ne va plus pour Louis en ce moment dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». A cause de sa marchandise bloquée à la douane pour au moins 6 mois, Louis est au bord de la faillite et comme il a mal géré son compte bancaire professionnel, il risque la prison !











Publicité





Dans quelques jours, alors que Bertier a alerté Léonore, les parents de Louis parlent à leur fils. Il avait honte et ne voulait pas les inquiéter… Marc et Léonore comptent faire un empreint pour renflouer le compte pro de leur fils.

Louis se confie à Thaïs, il a peur que ses parents s’endettent pour lui… De son côté, Catherine parle de l’entreprise de Louis à Marceau. Laurine lui a demandé de trouver un investisseur pour son petit ami. Catherine se moque de lui tandis que Marceau accepte de regarder son bilan.

Plus tard, Marceau appelle Louis : il lui demande de combien il a besoin. Louis lui dit qu’il lui faudrait 100.000 euros pour se relancer. Marceau accepte à une condition : devenir actionnaire à 99% de son entreprise ! Louis deviendrait alors salarié. Il appelle Bertier pour lui demander son avis, le comptable pense que c’est inespéré et qu’il n’a pas le choix.



Publicité





Louis annonce à Marceau qu’il accepte. Ce dernier annonce à Catherine que la marque de Louis a du potentiel et il va avoir le contrôle total de son entreprise, ils rigolent tous les deux et Catherine dit qu’elle a presque pitié de Louis…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Florent en danger, un nouveau couple, les résumés jusqu’au 20 juin 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici