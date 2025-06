Ça commence aujourd’hui du 13 juin 2025 : sommaire et extrait vidéo avec Véronique et Davina

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 13 juin 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 13 juin 2025 à 13h55 « Succès, complicité, fous-rire : c’est à deux qu’ils ont réussi ! » (inédit)

Des duos complices et une ambiance pleine de bonne humeur sur le plateau ! Aujourd’hui, Faustine Bollaert accueille six invités aux parcours croisés. Caroline et Albert, inséparables, animent ensemble à la radio. Véronique de Villèle revient sur son duo emblématique avec Davina dans l’inoubliable émission « Gym Tonic ». Élodie et Sandrine, figures incontournables de « Les Animaux de la 8 », partagent leur belle complicité construite depuis vingt ans, à l’écran comme en coulisses. Paul et Nathalie, couple à la ville comme au travail, créent ensemble des robes de mariée. Ils sont notamment connus pour leur participation à « La Robe de ma vie » et « Mariés au Premier Regard ». Comment ces duos parviennent-ils à concilier sentiments, amitié et vie professionnelle ?

Et à 15h05 : « La vie sans voix » (rediffusion)

Faustine Bollaert, accompagnée d’experts, donne aujourd’hui la parole à quatre femmes qui ont perdu leur voix et qui témoignent avec courage sur le plateau. Parmi elles, François Laborde, journaliste, revient sur son parcours marqué par la perte progressive de sa voix à 40 ans, entraînant deux décennies de traitements et d’angoisse à chaque passage à l’antenne. Nathalie, comédienne voix-off, a vu la sienne disparaître brutalement il y a un an et demi, sans qu’un diagnostic clair puisse être établi malgré de nombreux examens. Stéphanie, charcutière, a perdu la voix après un séjour aux sports d’hiver, il y a quatre ans et demi. Christine, téléconseillère, souffre depuis sept ans d’un trouble vocal qu’elle n’accepte pas, peinant à assumer sa nouvelle intonation.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 13 juin 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.