« Vanina : meurtres en Sicile » : votre épisode inédit ce soir sur France 3 (22 juin 2025)

« Vanina : meurtres en Sicile » au programme TV du dimanche 22 juin 2025 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédite « Vanina : meurtres en Sicile ».





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Nouvelle série policière inédite, Vanina : Meurtres en Sicile est l’adaptation des romans à succès de Cristina Cassar Scalia. Plongée au cœur de Catane, elle met en scène Vanina Guarrasi, une enquêtrice aussi brillante que déterminée, confrontée à des affaires aussi troublantes que personnelles. Tournée dans les somptueux décors siciliens, la série mêle habilement intrigues criminelles et drames intimes.

Votre épisode du 22 juin 2025

Épisode 2 : Sable noir

Alors que l’Etna déverse une pluie de cendres, un corps est retrouvé dans le monte-charge d’une villa quasi abandonnée. Identifier ce cadavre, vieux de cinquante ans, s’annonce comme un véritable casse-tête pour Vanina et son équipe. Pour les aider, Patanè, un ancien commissaire aujourd’hui à la retraite, revient sur le devant de la scène : il avait enquêté autrefois sur un meurtre commis dans cette même maison. Entre jalousies, mafia et trahisons, l’affaire se révèle bien plus épineuse que ce qu’ils avaient imaginé.



« Vanina : meurtres en Sicile » – rappel du synopsis

Giovanna Guarrasi, surnommée Vanina, est une jeune commissaire au tempérament affirmé. Après avoir fait ses preuves au sein de la brigade antimafia de Palerme, elle choisit de rejoindre la criminelle de Catane pour tourner la page d’un passé douloureux : à 14 ans, elle a vu son père se faire assassiner par la mafia. Cette blessure toujours vive l’a également poussée à s’éloigner de son compagnon, Paolo Malfitano, substitut du procureur engagé dans la lutte contre le crime organisé. Installée depuis sept mois à Catane, Vanina met son intelligence acérée et sa persévérance au service d’enquêtes aussi complexes que captivantes, épaulée par une équipe soudée.

Le casting

Avec Giusy Buscemi (Vanina Guarrasi), Paola Giannini (Marta Bonazzoli), Claudio Castrogiovanni (Carmelo Spanò), Corrado Fortuna (Manfredi Monterreale), Dajana Roncione (Giuli De Rosa), Orlando Cinque (Tito Macchia), Giulio Della Monica (Domenico Nunnari), Alessandro Lui (Adriano Calì)…