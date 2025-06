Demain Nous Appartient spoiler : Violette sous le choc, elle découvre que Jordan... (vidéo épisode du 23 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que le retour de Judith à Sète va semer le trouble dans la relation entre Jordan et Violette dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors que Jordan était censé se rendre à la Paillote seul, Lilou annonce à Violette qu’elle l’a vu en compagnie de Judith !…











Et cerise sur le gâteau, Lilou ajoute qu’elle a trouvé Jordan et son ex particulièrement complices… Autant dire que Violette n’apprécie pas du tout que Jordan lui ait menti et ça éveille sa jalousie.

Jordan a-t-il toujours des sentiments pour Judith ? Ou Violette se fait-elle des idées ?

