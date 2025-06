Demain Nous Appartient spoilers : François révèle tout, un mort, les résumés jusqu’au 11 juillet 2025

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 11 juillet 2025 – Que va-t-il se passer à Sète en juillet dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 7 au vendredi 11 juillet 2025.











On peut déjà vous dire qu’un mort va être retrouvé à Sète et c’est Judith qui va être accusée de meurtre. Jordan va se démener pour prouver son innocence ! De son côté, Alain révèle enfin toute la vérité sur Soizic, leur famille explose et Adam trouve du réconfort auprès de Gloria.

Victor se rapproche de Lou, son ex, sous le regard de Karim… Et à l’hôpital Saint-Clair, une révélation fait l’effet d’une bombe.

Les résumés de DNA du 7 au 11 juillet 2025

Lundi 7 juillet 2025 (épisode 1980) : La police change de cible pour continuer ses recherches. Sous les yeux de Violette, Jordan se démène pour Judith. Marine continue ses magouilles pour arriver à ses fins.



Mardi 8 juillet 2025 (épisode 1981) : Les révélations de François choquent Alain. En se baignant, les adolescents se retrouvent face à un animal peu commun. Le plan de Marine se retourne contre elle.

Mercredi 9 juillet 2025 (épisode 1982) : Charles fait une découverte macabre dans la mer. Contre tout attente, Victor s’improvise baby-sitter. A l’hôpital, c’est la consternation après que la vérité a éclaté.

Jeudi 10 juillet 2025 (épisode 1983) : Un mystérieux individu s’infiltre à l’hôpital Saint-Clair. Karim n’est pas dupe quand Victor feint une petite maladresse. Kevin et Benny craquent pour la même fille.

Vendredi 11 juillet 2025 (épisode 1984) : Sans le savoir, Aurore est suivie de très près. Adam trouve du réconfort dans les bras de Gloria. Peu importe la situation, Kevin garde le sens des affaires.

