Les Enfants de la Télé du 22 juin 2025 : qui sont les invités de Laurence Boccolini ce dimanche soir sur France 2 ?

Les Enfants de la Télé du 22 juin 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 22 juin : les invités

Ce soir dans Les Enfants de la Télé, Laurence Boccolini reçoit un plateau éclectique et haut en couleur ! Le ventriloque à l’humour décapant Jeff Panacloc, l’inoubliable animateur de « Motus » Thierry Beccaro, le comédien et réalisateur Philippe Lellouche, la jeune chanteuse révélée à l’Eurovision Junior Carla Lazzari, et l’animatrice pétillante Daphné Bürki reviennent ensemble sur leurs meilleurs (et parfois pires) moments de télévision.

Entre fous rires, images d’archives cultes et anecdotes savoureuses, cette émission promet une belle dose de nostalgie et de bonne humeur, à partager en famille.



Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 22 juin 2025 à 18h10 sur France 2.