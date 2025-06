66 minutes du 22 juin 2025 : sommaire et reportages

Publicité





66 minutes du 15 juin 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d'en découvrir le sommaire.





66 minutes du 15 juin 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Chez Colette, le bouchon paillote

C’est un pari audacieux que relève un restaurateur de l’Hérault. Depuis trois décennies, Joël Ortiz dirige La Voile Bleue, une paillote emblématique de la Grande-Motte. Son nouveau projet pour cet été : implanter un bouchon lyonnais… sur la plage ! Quenelles, tripes, saucisson brioché – tout cela les pieds dans le sable. Un concept original, d’autant plus que Joël Ortiz ne dispose que de six semaines pour tout mettre en place. Avec son fils Lucas, il doit aménager le lieu, constituer une équipe, élaborer une carte conviviale… et transformer ce nouveau spot en adresse incontournable. Nous étions présents pour l’ouverture de Chez Colette, le week-end dernier. Direction un bouchon lyonnais en bord de mer.



🔵 Guinguettes et villages : la France en fête

Cet été, cap sur la campagne pour faire la fête autrement. Banquets, bals populaires et guinguettes font un retour remarqué, loin du tumulte des discothèques et bars citadins. De plus en plus de jeunes urbains se laissent séduire par l’atmosphère chaleureuse des villages et la saveur des traditions. À travers la France, des passionnés redonnent vie à ces communes, les transformant en véritables lieux de réjouissances. Figure emblématique de cette fête version terroir : Patrick Sébastien. L’ex-animateur télé s’impose comme le meneur de cette ruralité festive. Voyage au cœur d’une France joyeuse et conviviale.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Dallas : son univers insoupçonnable

Oubliez les clichés de la série culte des années 80 ! En 2025, Dallas a laissé tomber le chapeau de cowboy pour endosser celui d’une métropole bouillonnante. Longtemps restée dans l’ombre, la troisième plus grande ville du Texas – derrière Houston et San Antonio – rayonne désormais par son essor économique et son effervescence culturelle. Sur les 1,3 million d’habitants, environ 2 000 Français ont choisi d’y poser leurs valises, séduits par un boom impressionnant : le nombre de millionnaires a bondi de 75 % en dix ans. Certains ont fait le pari fou de tout quitter pour vivre leur rêve américain en grand format. Chefs cuisiniers, coiffeurs, étudiants ou artisans : ces Français savourent aujourd’hui une nouvelle vie sous les étoiles du drapeau américain.

