Secret Story du 19 juin 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 19 juin 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de mercredi pour les habitants de la maison des secrets.





De bon matin, Romy se plaint du manque d’ordre et de ménage des habitants de la maison des secrets, et notamment Mayer.







Publicité





A LIRE AUSSI : Secret Story estimations : Pimprenelle continue de baisser, Marianne et Théo remontent (SONDAGE)

La Voix convoque Damien au confessionnal alors que la veille, il a enfreint le 4ème commandement de la Voix en révélant sa mission secrète. Il est donc sanctionné : ses gains de sa mission sont divisés par 2 ! La prochaine fois il pourrait être nominé d’office. Il remporte donc 1750 euros de gains suite à cette mission.



Publicité





Romy reste persuadée d’avoir buzzé le secret de Damien et Constance, elle pense qu’ils ne se cachent plus depuis. Et c’est l’heure de la confrontation. Ils jouent le jeu à fond, Romy confirme son buzz.

Aïmed et Célia jouent un jeu d’acting. Célia fait mine d’être sur la piste de son secret et l’interroge sur des tatouages…

Mayer déclenche l’alarme des secrets ! Il pense avoir découvert le secret de Noah : il pense qu’il a le pouvoir de voir à travers les murs de la maison des secrets !

La Voix annonce que les habitants vont aller rendre visite aux nommés dans la maison de cristal. C’est Noah qui y va le premier, il essaie de rebooster Théo. Ethan vient ensuite parler à Marianne. Et Aïmed vient soutenir Pimprenelle ! Quand il arrive, il réalise qu’il a interrompu un moment papouilles entre Théo et Pimprenelle.

C’est l’heure de la révélation pour Damien et Constance. Romy pense qu’ils sont en couple. C’est raté ! Elle perd donc 5.000 euros qui vont dans leurs cagnottes.

La Voix organise ensuite une soirée, la dernière pour les habitants au complet avant la première élimination. Aïmed et Célia vont dans la pièce de la transparence et valident encore la diffusion d’images. Tout le monde découvre des images de Drea et Aïmed, qui critiquaient Noah. Les habitants voient ensuite des images de Théo et Pimprenelle dans la maison de cristal. Adrien s’inquiète de leur rapprochement…

SONDAGE NOMINATIONS

Qui doit rester ? Marianne Pimprenelle Théo Résultats Vote

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 19 juin 2025

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.