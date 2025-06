HPI du 12 juin 2025 : votre épisode inédit ce soir sur TF1 (saison 5)

Publicité





HPI du 12 juin 2025 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 5 de la série « HPI ». Au programme ce soir, un nouvel épisode inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







HPI du 12 juin 2025 : votre épisode inédit ce soir

Saison 5 épisode 4 « L’homme au soda à moitié plein » : Après avoir appris une bien mauvaise nouvelle concernant son père Serge, Morgane se voit obligée de monter dans un train avec toute sa famille, direction Boulogne-sur-Mer. Autant dire l’autre bout du monde pour cette mère de famille déjà débordée. Mais ce trajet, loin de ressembler à une escapade à bord de l’Orient-Express, va prendre une tournure inattendue : Morgane remarque une série de détails troublants qui lui laissent penser qu’un passager aurait été enlevé en pleine traversée ! Coup de génie ou imagination débordante ? Alors qu’elle tente tant bien que mal de fuir son destin — et surtout Karadec — celui-ci pourrait bien réapparaître dans sa vie… pour un nouveau départ ?

Avec : Audrey Fleurot (Morgane Alvaro), Mehdi Nebbou (Adam Karadec), Bruno Sanches (Gilles Vandraud), Marie Denarnaud (Céline Hazan), Bérengère Mc Neese (Daphné Forestier), Cypriane Gardin (Théa), Noé Vandevoorde (Eliott), Alexandre Pellé (Victor Rexain), Lucien Guêné (Jonas Hervieu), Caroline Rochefort (Laëtitia), Nicole Colchat (Geneviève), Geoffrey Bailleul (Didier Valois), Hervé Rey (Contrôleur de train), Leïla Amara (Fanny Rexain), Lily Dupont (Clara Hervieu), Santine Munoz (Angélique), Sébastien Boissavit (Lionel Hervieu), Domitie de Lamberterie (Employée pompes funèbres), Xavier Hosten (Romain)

Avec la participation de : Michèle Moretti (Agnès Alvaro), Patrick Chesnais (Serge Alvaro)



HPI, rappel de la présentation de la saison 5

Les efforts de Morgane pour redresser son karma semblent enfin porter leurs fruits : Karadec est bien le père de son bébé, comme elle l’espérait. Et alors qu’elle vient (encore) de perdre son logement, il lui a proposé de s’installer chez lui. Mais peut-on vraiment construire une histoire d’amour quand on est déjà collègues, colocataires et coparents ? Est-ce une belle aventure… ou la combinaison idéale pour que tout dérape ?