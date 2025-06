Cauchemar en cuisine du 12 juin : direction Wambrechies ce soir sur M6

Publicité





Cauchemar en cuisine du 12 juin 2025 – C’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce mardi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Wambrechies dans le Nord.





Cauchemar en cuisine du 12 juin 2025, présentation

Le chef Philippe Etchebest se rend à Wambrechies, dans le Nord, pour venir en aide à Ophélie et Sébastien, les propriétaires d’un restaurant en difficulté.

Pour la première fois dans Cauchemar en cuisine, le chef intervient chez un maître restaurateur — un label censé garantir la qualité. Pourtant, il ne tarde pas à constater que Sébastien ne se montre pas à la hauteur : une carte confuse, un service désorganisé et du poisson pas frais dressent un tableau préoccupant.

Mais au-delà des problèmes en cuisine, Philippe Etchebest va mettre au jour une réalité bien plus douloureuse : ce restaurant a fait éclater une famille…

Parviendra-t-il à les aider à redresser la barre, à la fois professionnellement et personnellement ?

