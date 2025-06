Ici tout commence du 12 juin : Teyssier fait une grande annonce (résumé + vidéo épisode 1196 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 12 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1196 – Teyssier a une grande nouvelle à annoncer ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, Valdine a tout voué et l’institut va réouvrir !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 12 juin – résumé de l’épisode 1196

Teyssier a réuni tous les élèves de l’Institut dans l’amphithéâtre pour leur faire une annonce importante : Romaine Valdine a été arrêté par la police et a tout avoué. Grâce à cela, l’Institut va enfin pouvoir rouvrir ses portes. Toutefois, les examens de fin d’année approchent à grands pas et ne seront pas reportés, ce qui accentue la pression sur les étudiants…

Mais la réouverture ne signifie pas la fin des soucis pour l’institut. Stanislas alerte Teyssier et Clotilde : ils n’ont aucune réservation pour le lendemain au Double A ! De son côté, Anaïs réunit Billie et Emi, elle compte reformer la brigade de filles pour le premier service de réouverture. Mais Emi, toujours sous le choc, ne s’en sent pas capable…



Mattéo a annulé son rendez-vous à la banque tandis que Jude compte refuser le poster de second. Quand Zoé leur parle du patron du bar qui veut vendre, Mattéo suggère à Jude de le reprendre…

Ici tout commence du 12 juin 2025 – extrait vidéo

