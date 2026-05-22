Ici Tout Commence spoiler : Léonard sous le choc face à Bianca qui... (vidéo épisode du 26 mai)

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Ici tout commence spoiler – Les choses ne semblent pas prêtes de retomber pour Bianca dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Depuis que son secret a été dévoilé à l’institut, la jeune femme est prise pour cible…











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Et dans quelques jours, c’est en plein cours du chef Leroy que Bianca va devoir subir les commentaires déplacés d’un élève. Léonard, qui est juste à côté, est sous le choc. Et Marc décide d’intervenir pour prendre la défense de Bianca : il exclut l’autre élève de cours et lui demande de revenir que quand il sera prêt à avoir un comportement correct !

Bianca confie à Léonard que le harcèlement ne s’est jamais arrêté depuis la révélation de la cheffe Besseau…

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1444 du 26 mai 2026 : Bianca harcelée

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