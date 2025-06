Plus Belle La Vie du 12 juin 2025 : Chloé ment, Babeth victime d’une agression ! (résumé + extrait vidéo épisode 353 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 12 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 353 de PBLV – Babeth va être victime d’une agression au cabinet médical dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Au même moment, Chloé ment à Luna…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 juin 2025 – résumé de l’épisode 353

Babeth interroge Mathieu au sujet de son bain de minuit de la veille. Ensemble, ils se remémorent leurs soirées passées en Grèce. Mathieu évoque à demi-mot le désir que Babeth éprouvait pour lui à l’époque… Mais leur complicité est interrompue par Gabriel, qui les interroge sur l’endroit où ils vont stocker tous les cartons de médicaments.

Plus tard, Mathieu annonce à Babeth qu’il va quitter le cabinet. Elle ne comprend pas, mais il lui confie être revenu à Marseille uniquement pour la revoir. Rester serait une souffrance. Babeth reçoit un appel de Léa, et alors qu’il lui demande de ne pas fuir, elle décroche et s’éloigne. Pendant ce temps, Mathieu commence à écrire une lettre…



De son côté, Chloé rejoint Luna et lui demande de ne pas lui en vouloir : elle est simplement stressée. Luna l’encourage en lui annonçant qu’elle a de grandes chances de récupérer sa fille, et que grâce à Nisma, elle a décroché un nouveau contrat. En cumulant tout, elle touchera plus que le SMIC. Le travail commence dès ce soir, mais Chloé explique qu’elle n’est pas disponible. Luna insiste, mais Chloé refuse : elle doit récupérer du mobilier pour son appartement. Luna décide alors de voir si Nisma peut l’aider à arranger la situation.

Au Mistral, Jean-Paul annonce à Louis qu’aucune charge ne sera retenue contre lui dans l’affaire Durieux. Louis était déjà au courant, mais il le remercie pour sa venue. Jean-Paul, de son côté, le remercie pour son faux témoignage. Louis affirme qu’il n’aurait jamais laissé la mère de Zoé aller en prison sans agir. Quand Barbara arrive, les deux hommes prétendent discuter de voitures.

Ariane rend visite à la juge Colbert. Celle-ci avoue regretter son silence et reconnaît ce que cela a coûté à Ariane. Cette dernière lui répond qu’elle avait le devoir de parler, car elle voulait l’aider. Colbert explique avoir tenté de régler le problème en dénonçant Durieux au conseil de la magistrature, mais elle admet avoir manqué de courage et s’excuse.

Louis goûte les confitures de Barbara. Elle se doute que lui et Jean-Paul ont changé de sujet à son arrivée, et Louis lui confirme qu’il ne peut rien lui dire, pour la protéger. Barbara se sent exclue de sa vie, mais Louis lui assure qu’il l’aime. Plus tard, Yolande félicite Barbara pour sa tarte au citron, mais remarque que quelque chose la tracasse. Barbara finit par avouer qu’elle se pose des questions sur le fait de garder des secrets dans un couple. Yolande lui répond que oui, parfois, c’est nécessaire.

À l’hôpital, Apolline rédige une lettre d’aveux. Ulysse arrive, mais avant qu’elle ne puisse parler, il lui annonce qu’Augustin Barral est passé aux aveux et l’a totalement blanchie. Apolline, bouleversée, veut le voir. Ulysse lui dit qu’Augustin est au commissariat, en attente de son transfert en prison. Apolline décide de s’y rendre. Devant le commissariat, Apolline retrouve Augustin juste avant son transfert. Elle pleure, défend Augustin, ce que Nisma ne comprend pas.

Au Mistral, Zoé a organisé une fête pour fêter le retour d’Ariane. Ariane remercie Eric pour son soutien envers Zoé. Plus tard, Louis s’approche d’elle, et elle le remercie à son tour pour ce qu’il a fait. Il répond qu’il l’a fait pour Zoé.

Au cabinet, Adrien examine les cartons de médicaments pendant que Jennifer met à jour sa carte vitale tandis que Chloé retrouve sa fille en présence d’Armand Billard. Elle lui demande quand sa fille pourra venir vivre avec elle. Armand explique qu’il doit d’abord visiter son appartement. Luna immortalise le moment en prenant une photo. Chloé propose une visite pour le lendemain.

Plus tard, Luna appelle Babeth pour lui dire qu’elle arrive. En cherchant dans son sac, Babeth tombe sur la lettre de Mathieu… C’est alors qu’un homme, casque de moto sur la tête, entre et la braque avec une arme.

