Ici tout commence du 5 juin : un gros rebondissement dans l’enquête ! (résumé + vidéo épisode 1191 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 5 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1191 – Clotilde a demandé à Anaïs de mentir à la gendarmerie pour enfoncer Sam dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Mais ce soir, un important rebondissement les attend concernant l’enquête sur l’empoisonnement du Double A !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 4 juin – résumé de l’épisode 1190

Tous sont persuadés que Sam est responsable de l’empoisonnement criminel survenu au Double A. Le jeune homme s’est rendu lui-même à la gendarmerie et a été placé en garde à vue. Anaïs Grimbert est attendue au commissariat pour être entendue. Elle envisage de porter plainte contre lui, ce qui déplaît fortement à Milan… Ce dernier s’emporte et s’en va.

Mais le capitaine a une annonce importante à faire à Teyssier et Clotilde : Sam est innocenté ! Le bornage de son téléphone et son bracelet électronique indiquent qu’il n’a pas pu être au Double A pour mettre le GHB dans les salières. Anaïs décide alors de présenter ses excuses à Milan…



Publicité





Et en fin de journée, Billie tombe sur Léonard et Gaspard au foyer. Par hasard, Léonard remarque un sac de l’Institut abandonné dans une poubelle. En l’ouvrant, ils y trouvent une salière ! Désormais, cela ne fait plus de doute : l’empoisonneur du Double A est forcément un élève !…

De son côté, Mattéo découvre que Jude a postulé dans un palace à Londres… Et Maya a besoin de pimenter sa relation avec Malik.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : un nouveau suspect choque la brigade de filles ! (vidéo épisode du 9 juin)

Ici tout commence du 5 juin 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.