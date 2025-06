« J’en connais un rayon » : quel invités pour le nouveau jeu de Julien Courbet ce soir sur M6 ? (26 juin)

Publicité





« J’en connais un rayon » au programme TV de ce jeudi 26 juin 2025 – Ce soir à la télé, M6 lance un tout nouveau jeu, « J’en connais un rayon », présenté par Julien Courbet.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







« J’en connais un rayon » – présentation

Ce jeu met à l’épreuve cinquante candidats confrontés à des situations du quotidien, que chacun peut rencontrer en tant que consommateur. Face à des scénarios concrets, ils devront faire appel à leur bon sens, leur flair et leur astuce pour faire les bons choix d’achat.

Aux commandes de ce divertissement à la fois ludique et instructif : Julien Courbet, accompagné d’Olivier Dauvers, expert en grande distribution, et d’Anne-Claire Moser, avocate spécialisée. Ensemble, ils vous guident pour mieux consommer, tout en vous amusant. À la clé : des conseils malins, des économies substantielles… et pour le plus habile des joueurs, jusqu’à vingt ans de courses offertes !



Les invités de la première

Et pour pimenter le jeu, trois célébrités se joignent à l’aventure au profit d’associations : Élodie Gossuin, Gwendal Marimoutou et Caroline Margeridon relèvent eux aussi le défi.