HPI du 26 juin 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1

HPI du 26 juin 2025 – Ce jeudi soir, votre série « HPI » passe en mode rediffusions. Rappelons qu’il faudra patienter jusqu’en septembre pour découvrir la suite de la saison 5 inédite.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







HPI du 26 juin 2025: vos épisodes ce soir

« Froid de canard » : Après avoir passé une nouvelle nuit ensemble, Morgane et Timothée sont appelés sur une scène de crime. À peine se sont-ils embrassés, sous le regard intrigué de Karadec, qu’ils rejoignent l’équipe pour découvrir le corps sans vie d’Adèle Mercier, tuée d’une balle en plein front. Au fil de l’enquête, les tensions entre Morgane et Karadec s’intensifient. Et lorsque ce dernier organise sa pendaison de crémaillère, Morgane choisit d’y aller… accompagnée de David Diallo, le principal suspect.

« Sonnant et trébuchant » : Alors que Morgane et ses enfants s’interrogent sur ce qu’ils vont bien pouvoir faire des liasses de billets dénichées derrière leur lave-vaisselle, une nouvelle affaire vient tout bouleverser : le corps sans vie de Salomé Rousseau, 19 ans, est retrouvé en plein milieu d’un amphithéâtre de dissection. L’enquête prend une tournure troublante lorsque des indices troublants laissent penser que la jeune femme était… un vampire. D’autant plus étrange : Salomé aurait en réalité eu 39 ans. Pendant ce temps, la relation entre Morgane et Karadec évolue, alors que, pour la première fois, ils se retrouvent célibataires au même moment.



« Tonnerre ! » : Blessé par balle à la jambe, Serge avoue devoir de l’argent à un dangereux gang de motards. Tandis que Morgane, avec l’aide de ses enfants, tente de stopper l’hémorragie, elle est appelée sur une nouvelle scène de crime : Samir Masmoudi, déguisé en lapin, a été retrouvé mort après l’enterrement de vie de garçon de son ami Will Zaho. Profitant de l’enquête, Morgane décroche un job auprès de la wedding planneuse des futurs mariés afin de réunir la somme nécessaire pour aider son père à rembourser sa dette. Mais après une violente dispute avec Serge, elle trouve refuge chez Karadec.