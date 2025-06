Koh-Lanta : qui a été éliminé à l’issue de l’épisode 15 ? Qui sont les finalistes ? (résumé + replay 10 juin 2025)

Publicité





Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres, épisode 15 du mardi 10 juin 2025 – C’est parti pour l’épisode 15 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Après l’élimination de Noémie, Claire et Jérôme le Catalan continuent leur coup de bluff !











Ils affirment leur avoir fait croire que le collier n’était utilisable que sur le conseil précédent alors qu’il est valable jusqu’au dernier conseil avant l’orientation. Tout le monde semble y croire ! Et comme Céline a promis à Jérôme le Catalan de lui donner le collier des ex-bleus, ils pourraient se qualifier tous les deux pour la finale grâce à un collier sans aucun pouvoir.

Place au jeu de confort. A la clé, jacouzzi, pièce de boeuf, une bonne nuit et un bon petit déjeuner ! Et il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : le parcours à obstacles avec des sacs ! Claire finit dernière et donne son sac à Jérôme des Landes. Il se fait éliminer à son tour et donne ses sacs à Jérôme le Catalan. Il finit ensuite dernier et donne ses sacs à Maël. Il est éliminé à son tour et il partage ses sacs parmi les filles.

Gaëlle et Céline s’affrontent et c’est finalement une victoire de Céline ! Céline choisit de partager le confort avec Gaëlle.



Pour l’épreuve d’immunité, c’est une épreuve inédite qui attend les aventuriers. Et c’est Jérôme le Catalan qui remporte l’épreuve et le précieux totem ! Jérôme le Catalan finit dernier et a donc déjà un votre contre lui au conseil.

Les aventuriers reçoivent un miroir pour voir leurs transformations physiques.

Et l’aventurier éliminé est…

Place au conseil. Après les votes, Claire sort le collier et explique qu’il n’a aucun pouvoir ! Elle raconte comment ils l’ont obtenu avec Jérôme. Tout le monde est sous le choc, Gaëlle pleure. Place au dépouillement, et c’est finalement Céline qui est éliminée ! Maël, Jérôme des Landes, Jérôme le Catalan, Gaëlle et Claire sont donc les finalistes de la saison.

Koh-Lanta du 10 juin 2025 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 15 ce 10 juin 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 17 juin pour suivre l’épisode 16 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».