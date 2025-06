« Le négociateur » du 2 juin 2025 : le final de la saison 2 ce soir sur TF1

Publicité





Le négociateur, vos épisodes inédits du lundi 2 juin 2025 – Ce lundi soir à la télé, TF1 diffuse la finale de la saison 2 de la série « Le négociateur » avec François-Xavier Demaison et Jeanne Bournaud. Au programme aujourd’hui, les 2 derniers épisodes.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 2 juin 2025

Episode 5 « Amis pour la vie » : Un groupe d’amis trentenaires se retrouve piégé dans un escape game qui tourne au cauchemar. Le maître du jeu les oblige à révéler la vérité sur la mort trouble d’un ancien camarade. Tandis qu’Antoine cherche à libérer à la fois les esprits et les corps, Manon s’interroge sur le moment idéal pour sa première fois… Et si c’était avec Hadrien ? De son côté, Hélène doit composer avec ce qui ressemble de plus en plus à une couvade chez Antoine.

Episode 6 « Hélianthus » : Hadrien a été enlevé. Pour le retrouver, Hélène doit affronter un spectre du passé : un ancien gourou de secte qu’elle avait aidé à faire tomber. Pour sauver son fils, elle sera contrainte de rouvrir les portes d’un secret enfoui. De son côté, Antoine oscille entre analyse psychologique et course contre la montre, misant tout sur le pouvoir du pardon. Pendant ce temps, Clara tourne, à domicile, sa propre version d’un film d’horreur. Une chose est sûre pour Hélène : face à un Antoine exemplaire dans l’accompagnement de sa grossesse, le choix du parrain est tout trouvé.



Personnages et interprètes

Avec : François-Xavier Demaison (Antoine Clerc), Jeanne Bournaud (Hélène Bannier), Elodie Frenck (Juliette), Léonie Simaga (Frédérique), Elodie Navarre (Audrey Dulong), Louna Robin (Manon Clerc), Katell Varvat (Clara Clerc), Chloé Rapicault (Lila Clerc), Léa Issert (Véra), Etienne Guillou-Kervern (Hervé Franckin), Sasha Birdy (Hadrien Bannier), Benjamin Egner (Gérard Vogue), Clément Aubert (Sylvain Dulong), Stéphane Boucher (Maurice Dulong), Murielle Huet des Aunay (Laëtitia Schmitt), Florian Boulay (Simon Serégale)

Avec la participation de : Michel Jonasz (Papy Cathou)