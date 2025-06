Meurtres au paradis du 2 juin : votre épisode de la saison 14 ce soir sur France 2

Publicité





Meurtres au paradis du 2 juin 2025 – Nouvel épisode inédit de la saison 14 de la série « Meurtres au paradis » ce lundi soir sur France 2.





A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 2 juin 2025, Épisode 6 – Arnaque amoureuse

Danielle arrive tout droit d’Angleterre pour rencontrer en chair et en os, pour la première fois, Kristion, un homme qu’elle a connu sur une application de rencontres. Alors qu’elle arrive à l’aéroport, celui-ci l’appelle en vidéo. Mais, en pleine conversation, un homme fait irruption chez Kristion, le menaçant avec une arme. Lorsque Danielle arrive chez lui, il est trop tard, son amant a été abattu d’une balle. Pendant que l’équipe enquête, Selwyn fait la passation de poste auprès de son successeur, un jeune technocrate arrogant.

Avec Tyler Fayose (Adam Carter), Charlotte Spencer (Danielle Bailey), Alexander Cobb (Gary Baines), Tony Marshall (Delmar Lloyd), Gerard Horan (Roy Palmer), Tala Gouveia (Kelly Herbert), Trieve Blackwood-Cambridge (Sterling Fox)



Meurtres au paradis, présentation de la saison 14

L’inspecteur intérimaire Mervin Wilson ne rêve que d’une chose : quitter la moiteur tropicale de Sainte-Marie pour retrouver sa vie londonienne, entre pintes de bière et soirées foot. Mais les meurtres s’enchaînent à un rythme troublant — comme si quelqu’un voulait l’empêcher de faire ses valises ! À cela s’ajoute le décès inexpliqué de sa mère biologique, qu’il n’a jamais connue, et qu’il refuse de considérer comme un simple accident. Et comme si cela ne suffisait pas, des bouleversements secouent le commissariat d’Honoré : un nouvel agent débarque dans la tension, tandis qu’un membre emblématique de l’équipe songe à partir…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.