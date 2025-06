Les 12 coups de midi : Emilien et Jessica, la rupture annoncée !

Publicité





Coup de tonnerre dans l’univers du jeu de TF1 « 12 coups de midi » ! Selon une information relayée par une TikTokeuse proche d’Émilien, le célèbre champion du jeu télévisé de TF1 serait séparé de Jessica.











Depuis plusieurs mois, les téléspectateurs les plus attentifs avaient remarqué l’absence de Jessica sur le plateau. Elle n’était plus apparue dans les gradins de l’émission depuis janvier, suscitant interrogations et spéculations. Si aucun des deux intéressés n’avait jusque-là évoqué publiquement une éventuelle rupture, le silence était devenu pesant.

C’est finalement une créatrice de contenu TikTok, présentée comme une amie d’Émilien, qui a vendu la mèche dans une vidéo récemment publiée. Elle affirme qu’Emilien et Jessica ont rompu il y a déjà plusieurs mois.

Pourtant, dans l’émission du 26 mai dernier, Emilien avait évoqué Jessica : « Jessica va bien. Elle est toujours là, derrière, à veiller« .



Ni Émilien, ni Jessica n’ont confirmé une rupture à ce jour, préférant probablement garder leur vie privée à l’écart de l’attention médiatique. Rappelons qu’Émilien, actuellement le plus grand Maître de Midi de l’histoire du jeu, est devenu une figure incontournable du petit écran, suscitant une forte curiosité autour de son parcours… et de sa vie sentimentale.

Cette révélation intervient dans un contexte déjà chargé de rumeurs autour du jeune champion. Le mois dernier, Clément Garin affirmait sur X (anciennement Twitter) qu’Émilien serait éliminé du jeu le 6 juillet prochain. Une date qui, si elle se confirmait, marquerait la fin d’un règne historique dans l’émission animée par Jean-Luc Reichmann.