Les 12 coups de midi : Emilien va affronter Xavier lors d’un prime évènement !

C’est l’événement incontournable de l’été pour les fans de jeux télés ! Le samedi 12 juillet à 21h10, TF1 propose une soirée exceptionnelle placée sous le signe du jeu, de la fête… et du duel. Pour la première fois dans l’histoire des « 12 Coups de Midi », deux des plus grands Maîtres de Midi vont s’affronter dans un face-à-face inédit : Émilien contre Xavier.











Un choc de titans en prime time

D’un côté, Émilien, le champion actuel (qui sera éliminé d’ici là), devenu millionnaire à seulement 20 ans avec plus de 2 millions d’euros de gains. De l’autre, Xavier, figure emblématique du jeu, connu pour son parcours sans faute et sa légendaire culture générale. Deux parcours hors normes, deux personnalités attachantes, réunies pour un duel de prestige présenté par l’incontournable Jean-Luc Reichmann, fidèle capitaine de l’émission depuis plus de 14 ans.

Des équipes de choc pour un duel explosif

Mais nos Maîtres de Midi ne seront pas seuls pour cette joute estivale : chacun sera entouré de trois célébrités prêtes à tout donner pour faire briller leur équipe.

Dans l’équipe des Trempette, aux côtés d’Émilien :

– Jeff Panacloc et son irrévérencieux Jean-Marc

– Julie Zenatti, la chanteuse à la voix puissante

– Anaïs Grangerac, animatrice solaire et dynamique



Dans l’équipe des Bronzettes, menée par Xavier :

– Amel Bent, figure phare de la chanson française

– AZ, humoriste en pleine ascension

– Julien Lieb, finaliste remarqué de la Star Academy 2023

Quatre manches, une finale, et une ambiance survoltée

Les deux équipes s’affronteront au cours de quatre manches ludiques et survoltées, avant une finale explosive entre Xavier et Émilien, qui s’annonce pleine de suspense et de rebondissements. Un moment fort en émotion pour les fans du jeu, qui vibreront au rythme des questions, des éclats de rire… et de la compétition.

Ambiance estivale, bonne humeur, humour, jeux et complicité : « Le Combat des Maîtres : Émilien vs. Xavier » s’annonce comme le prime feel-good de l’été. TF1 promet une soirée à savourer en famille ou entre amis, les pieds dans le sable ou dans son canapé, cocktail à la main.

Préparez vos casquettes et vos éventails, installez-vous confortablement dans votre transat et sirotez un cocktail, car c’est le samedi 12 juillet à 21h10 sur TF1 que la fête commence !