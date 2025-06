Secret Story : Damien, Drea, Ethan et Mayer nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Publicité





Les semaines passent et la tension monte dans Secret Story ! Après l’élimination de Théo la semaine dernière, un nouveau prime décisif se profile… Et cette fois, ils sont quatre nominés : Damien, Drea, Ethan et Mayer.











La première à être tombée dans la ligne de mire : Drea, nominée dès le prime de jeudi dernier. Un coup dur pour la candidate, qui semblait pourtant très appréciée dans la maison.

Ce mardi, les habitants sont passés un à un au confessionnal pour désigner deux autres candidats à nominer. Mais rebondissement de taille : une égalité parfaite a été constatée entre les votes ! Résultat, ce ne sont pas deux, mais trois candidats qui rejoignent Drea sur le banc des nominés : Damien, Ethan et Mayer.

Un quatuor inattendu, qui promet une semaine riche en rebondissements, stratégies et règlements de compte dans la maison des secrets…



📲 Les votes sont désormais ouverts ! Le public a le pouvoir : qui mérite de rester ? Qui doit faire ses valises ? Le verdict tombera jeudi soir en direct lors du second prime.

Alors, Damien, Drea, Ethan ou Mayer : qui sera le deuxième éliminé de la saison après le départ de Théo ? À vos votes et donnez-nous votre avis en répondant à notre sondage !

Sondage Secret Story 13 semaine 2 : qui doit rester ?