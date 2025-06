Les 12 coups de midi : M-1 avant l’élimination d’Emilien !

Publicité





D exactement un mois, « Les 12 coups de midi » tourneront une page emblématique de leur histoire. Émilien, le plus grand Maître de Midi de tous les temps, quittera le jeu culte de TF1 le dimanche 6 juillet 2025, après une aventure hors normes qui aura marqué des millions de téléspectateurs.





L’information, d’abord révélée par Clément Garin sur X il y a quelques semaines, a été confirmée récemment par Paul El Kharrat, ancien champion emblématique du jeu : « Moi aussi j’ai ouï dire que juillet serait le mois de son départ », a-t-il confié dans une interview à Pure People.







Publicité





Un palmarès jamais vu

Emilien devrait repartir avec 23 étoiles mystérieuses et une cagnotte dépassant les 2,5 millions d’euros. En plus d’un an et demi de participations, il a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du programme. Étudiant discret et redoutablement cultivé, il aura conquis le public par son humilité, sa constance, et une culture générale impressionnante.

Depuis son arrivée sur le plateau, Émilien a battu tous les records, semaine après semaine, éliminant ses adversaires sans jamais trembler, et faisant preuve d’une régularité rare.



Publicité





Une attente fébrile

Alors que l’échéance approche, les fans du jeu animé par Jean-Luc Reichmann se préparent à vivre une séquence forte en émotion. Ce départ attendu soulève de nombreuses questions : qui parviendra à reprendre le flambeau ? Et surtout, comment le jeu se renouvellera-t-il après un règne aussi long ?

Une chose est sûre : le 6 juillet 2025 sera une date marquante pour Les 12 Coups de Midi, et Émilien restera comme une légende absolue du jeu télévisé français. D’ici là, il reste encore 30 jours à Émilien pour continuer à briller… et faire encore grimper un peu plus sa fabuleuse cagnotte.