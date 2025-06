Secret Story : Damien sort du silence après son élimination « j’en veux à Adrien »

Publicité





La polémique continue d’enfler au lendemain du deuxième prime de La polémique continue d’enfler autour du deuxième prime de Secret Story, après l’élimination inattendue de Damien, candidat très apprécié du public. Celui qui formait un faux couple avec Constance s’est confié dans une interview pour Ciné Télé Revue, où il est revenu sur sa sortie expéditive… sans jamais évoquer Constance, son binôme officiel dans le jeu.











« La sortie était un peu dure car forcément j’espérais faire plus que deux semaines. Mais au moins j’y suis entré, beaucoup de gens voulaient être à ma place », a déclaré Damien, visiblement résigné mais lucide sur les règles impitoyables de Secret Story. Concernant la mécanique du prime, il admet avoir eu « un mauvais pressentiment avec le téléphone rouge », mais ne s’attendait pas à un double élimination dans la même soirée.

S’il se dit « évidemment en colère » contre Adrien, qui a échangé sa place de nominé avec lui, Damien affirme qu’il « se voyait aller jusqu’au bout » et se montre philosophe : « Ça fait partie du jeu. » Selon lui, le vote express d’un peu plus d’une heure « a rebat[t]u les cartes » et aurait pu éliminer « n’importe qui » du trio qu’il formait avec Mayer et Ethan.

Interrogé sur les stratégies dans la maison, Damien pointe sans détour « Adrien et Aïmed » comme les plus manipulateurs, évoquant une véritable « guerre des clans » entre la chambre rouge et la chambre bleue.



Mais ce qui frappe le plus dans cette interview, c’est le grand absent de ses propos : Constance. Alors que leur faux couple était au cœur des intrigues et apprécié par le public, Damien n’a à aucun moment mentionné celle avec qui il partageait son secret. Il préfère évoquer son « trio » avec Ethan et Mayer, qu’il considère comme ses vrais alliés dans le jeu, et qu’il voit comme les favoris pour remporter cette saison.

Pour la suite, Damien espère rebondir : « Si j’ai l’occasion de faire d’autres télés, du cinéma ou du mannequinat, ça serait avec grand plaisir ! » confie-t-il, déjà tourné vers l’après-Secret Story.

En attendant, les fans restent amers face à la tournure des événements, tandis que la production continue de défendre sa mécanique du prime, planifiée « depuis des mois », selon Christophe Beaugrand.