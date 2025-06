Mask Singer : PEF est-il bien sous la Vache ? Tous les indices

Publicité





Mask Singer saison 7 tous les indices sur la Vache – Camille Combal vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour la demi-finale de « Mask Singer » saison 7. Parmi les 4 costumes encore en compétition, la Vache ne laisse personne indifférent. On fait le point sur les indices !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Publicité





Mask Singer saison 7 : Pierre-François Martin-Laval (PEF) sous la Vache

Avec son allure majestueuse, drapée d’un somptueux sari doré et parée de bijoux scintillants, la Vache impose le respect… tout en intriguant ! Ce personnage haut en couleur a fait naître de nombreuses spéculations depuis le début de l’émission. Mais cette semaine, les enquêteurs semblent presque unanimes : ils pensent avoir reconnu Pierre-François Martin-Laval, alias PEF, sous ce costume extravagant.

Un indice a particulièrement retenu l’attention : l’année 1997. Une date clé pour l’acteur, qui marque l’explosion de la troupe des Robins des Bois, d’abord sur Comédie ! puis sur Canal+. D’autres éléments, comme les références aux pharaons ou aux “privilégiés”, semblent faire écho à l’humour grinçant et satirique de PEF, souvent tourné vers les travers de l’Histoire ou les puissants.



Publicité





Autre piste troublante : la description d’un enfant turbulent ayant quitté sa province pour monter à Paris. Cela colle parfaitement à la trajectoire de PEF, élève du cours Florent à l’époque, déjà remarqué pour son énergie débordante et son sens du comique.

Alors, derrière la Vache se cacherait-il vraiment Pierre-François Martin-Laval ? Tous les indices convergent… et les enquêteurs en sont persuadés. Et vous, êtes-vous du même avis ?

Des indices qui pointent vers PEF :

– « Sacrée », « tombé » : PEF a marqué toute une génération avec Les Robins des Bois, une troupe d’humoristes déjantés dont l’humour tombait parfois à pic, parfois à côté, mais toujours avec un style sacré !

– « Un rat, un poussin, une grenouille » : Ces animaux loufoques font penser à l’univers enfantin et burlesque de « La Prophétie des grenouilles », un film d’animation auquel il a prêté sa voix.

– « Tout lui va : arbres, pierres, voix lactée » : Un clin d’œil à sa versatilité : comédien, metteur en scène, réalisateur… il excelle aussi bien dans les pièces de théâtre classiques que dans les comédies les plus farfelues.

– « De toute beauté » : Une référence évidente à l’une des répliques cultes des Robins, prononcée avec leur exubérance légendaire.

– « Troupe, bande » : Difficile de ne pas penser encore une fois aux Robins des Bois, la fameuse bande qu’il formait avec Jean-Paul Rouve, Marina Foïs, Maurice Barthélemy, Élise Larnicol et Pascal Vincent.

– « Tête » : PEF est souvent le « cerveau » des projets comiques, mais il est aussi reconnaissable à sa bouille expressive.

– elle a des enfants, elle adore les histoires avec des bandes de copains

– la Vache mentionne la langue anglaise et son goût pour l’approximatif

– une petite locomotive et un lapin blanc

– le métier de prof.

Propositions des enquêteurs : Pierre-François Martin-Laval (PEF)

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Vache ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 20 juin 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger