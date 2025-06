Mask Singer : qui est derrière le Brocoli ? Les indices mènent à...

Publicité





Mask Singer saison 7 tous les indices sur le Brocoli – On est à quelques heures du prime 6 de la saison 7 de « Mask Singer ». Déjà curieux de savoir qui peut bien être sous le costume du Brocoli ? On vous dit tout !











Publicité





Mask Singer saison 7 : LeBouseuh sous le Brocoli ?

Ce personnage vitaminé, vêtu d’un costume rouge et vert de luchador avec une tête de brocoli géante, ne laisse personne indifférent. D’apparence loufoque mais débordant d’énergie, le Brocoli a enflammé la scène de Mask Singer… et laissé derrière lui une traînée d’indices croustillants.

Et tous les regards se tournent désormais vers un nom : LeBouseuh, le célèbre youtubeur et streamer breton de la team Croûton.

🔍 Les indices qui mènent à LeBouseuh :

« Il a déjà brillé sous les projecteurs dans Danse avec les Stars » 👉 LeBouseuh a participé à Danse avec les Stars d’internet en 2024

Le nombre 35 et le mot “rêve” 👉 Le 35 est le numéro du département Ille-et-Vilaine, en Bretagne, dont LeBouseuh est originaire. Quant au mot “rêve”, il revient souvent dans son parcours : il a souvent raconté qu’il vivait aujourd’hui son “rêve d’enfant” en vivant de ses vidéos.

Grand amateur de basket 👉 LeBouseuh affiche régulièrement sa passion pour le basket-ball sur ses réseaux, en particulier la NBA.

Il a beaucoup de chance dans la vie 👉 Une phrase que LeBouseuh a lui-même déclarée en interviews, reconnaissant la chance qu’il a eue avec sa carrière fulgurante sur YouTube et Twitch.

Des miettes, une baguette de pain, des burgers et des frites 👉 LeBouseuh fait partie de la team Croûton

« Il a été vu par des millions de personnes, en ligne comme sur scène » 👉 Avec plusieurs millions d’abonnés sur YouTube et des apparitions sur scène (événements gaming, émissions TV, etc.), LeBouseuh coche toutes les cases.

Le mot « jouer » revient souvent 👉 Cela fait clairement référence à son statut de gamer et de créateur de contenus ludiques.

La date du 13 octobre 2018 👉 Cette date coïncide avec un moment charnière pour LeBouseuh : elle marque l’envol de sa chaîne YouTube, où il passe un cap important en visibilité et succès.

Les années 90 👉 il est né en 1994



Publicité





🎭 Kev Adams l’a deviné depuis un moment, et Laurent Ruquier l’a enfin nommé : tout semble pointer vers LeBouseuh derrière le masque du Brocoli.

Un personnage drôle, farceur, énergique, un vrai entertainer… tout comme celui qui l’incarne !

Propositions des enquêteurs : Norbert Tarayre, Diego Alary, Baptiste Fache, Tibo Inshape, Roman Doduik, Michou, LeBouseuh

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Brocoli ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 6 juin 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+.