Mask Singer : qui est derrière le masque du Cygne ? Notre prono et le récap des indices

Mask Singer saison 7 tous les les indices sur le Cygne – Plus que quelques heures avant le quart de finale de la saison 7 de « Mask Singer » ce vendredi soir sur TF1 avec Camille Combal sur TF1. Vous voulez savoir qui est derrière le masque du Cygne ? On vous dit tout !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Elodie Poux, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : Anne Syla est-elle sous le masque du Cygne ?

La nouvelle saison de Mask Singer continue de semer le doute et de captiver les téléspectateurs… Parmi les costumes les plus envoûtants et mystérieux de cette édition, le Cygne s’impose avec grâce. Avec ses ailes déployées, son allure glacée et sa voix bouleversante, cette créature élégante a immédiatement marqué les esprits. Mais qui se cache derrière ce personnage céleste ?

Si les enquêteurs semblent complètement désorientés, plusieurs indices laissent entrevoir le visage d’une artiste singulière, au talent reconnu : Anne Sila, finaliste inoubliable de The Voice.



Dotée d’une voix à la fois pure et puissante, Anne Sila est une artiste accomplie au parcours international, notamment grâce à un séjour de trois ans à New York. Sa capacité à mêler la finesse du classique à une intensité émotionnelle rare lui confère une signature vocale unique. Sa participation à deux saisons de The Voice — la saison 4 puis The Voice All Stars — fait écho à l’indice intrigant « deux fois », renforçant la piste avec une justesse troublante.

Anne Sila sous le masque du Cygne ? Rien n’est confirmé… mais tous les éléments semblent mener à elle. Et si derrière ce cygne au plumage immaculé se dissimulait une voix déjà révélée, prête à écrire un nouveau chapitre sous les feux des projecteurs ?

🔍 Indices révélés au fil des soiées :

« Deux fois » : Peut faire allusion à une double participation à un concours, ou à un retour remarqué dans une carrière.

« Elle vient de loin, elle a survolé les océans » : L’artiste a une histoire internationale, ou a quitté la France avant d’y revenir sous les projecteurs.

« Une pomme rouge » : Symbole d’un conte, peut-être « Blanche-Neige », ou un clin d’œil à New York (la Grosse Pomme).

« Une seule plume suffit pour nous embarquer » : Elle a une voix capable d’émouvoir dès les premières notes.

« Fan » : Elle voue une grande admiration à quelqu’un, ou a elle-même une base de fans dévouée.

« Les Seychelles » : Peut évoquer ses origines, ses voyages, ou un lien avec la chaleur, la nature et l’exotisme.

« La chaleur, le soleil » & « 37,5° » : Température normale du corps humain – possible allusion à la sensibilité, ou à un style très vivant et « incandescent ».

« Noël, la neige » : Une dualité entre chaleur et froid, peut-être entre les saisons ou les émotions.

« La valse » : Référence au classicisme, à la danse, ou à une prestation marquante dans ce registre.

« Le vertige » : Peut symboliser l’intensité des émotions qu’elle transmet ou qu’elle ressent sur scène

un archet de violon, une seconde chance et une envie de voyager dans le temps

un lion, le chiffre 4 et une séquence de vol qui rappelle furieusement la célèbre saga Mission Impossible

Propositions des enquêteurs : Arielle Dombasle, Lara Fabian, Coeur de Pirate, Anne Sila, Jodie Foster, Natalie Portman, Tonya Kinzinger, Maréva Galanter, Nolwenn Leroy, Sofia Essaïdi, Elsa Esnoult

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Cygne ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 13 juin 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.