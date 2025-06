The Power du 13 juin : et le gagnant est... (résumé, spoiler + replay épisode 50)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 50 du vendredi 13 juin 2025 – C’est parti pour le tout dernier épisode de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve Manon alors qu’elle a craqué et pleuré. Elle a du jurer sur ses enfants pour se protéger…











Place aux confrontations entre Manon et les autres joueurs. Chacun espère démasquer le Power Player ! A l’issue de chaque confrontation, Maxence, Mélanie, Antoine et Nathalie notent le nom supposé du Power Player dans l’enveloppe. Maxence pense avoir reconnu Manon à l’intonation !

Manon grande gagnante

Place ensuite à l’ultime jeu. Et à l’issue de ce jeu, Delta annonce que la Super Cible est… Antoine ! Mais Antoine ouvre son enveloppe : il a noté le nom de… Maxence ! C’est donc un échec, Manon est la grande gagnante de The Power saison 2 !

The Power, le replay du 13 juin

Si vous avez manqué l’épisode 50 ce vendredi 13 juin 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI.



