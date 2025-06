Mask Singer : Séverine Ferrer sous le Chaton ? Tous les indices !

Publicité





Mask Singer saison 7 tous les indices sur le Chaton – C’est l’heure de la grande finale de la saison 7 de « Mask Singer » ce soir sur TF1. Qui du Chaton, de la Vache ou de la Girafe remportera la victoire ? Suspense ! En attendant, on vous dit tout sur le Chaton.





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Elodie Poux, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : Sandrine Ferrer dans le costume du Chaton

Le Chaton continue de faire fondre les téléspectateurs ! Avec ses grands yeux pétillants, sa robe bouffante vert d’eau et ses petits pas malicieux, ce félin espiègle a su conquérir le public dès sa première apparition. Adorable en apparence, il cache en réalité une performeuse redoutable.

Derrière cette allure de peluche craquante se dévoile une véritable bête de scène : à chaque prestation, le Chaton impressionne par sa justesse vocale, son charisme naturel et cette petite touche de malice qui le rend unique. Tout, dans ses indices comme dans ses performances, évoque une artiste expérimentée, parfaitement à l’aise sous les projecteurs.



Et un nom revient avec insistance : Séverine Ferrer. Chanteuse et animatrice emblématique des années 90, elle a marqué toute une génération aussi bien à la télévision que sur scène. Originaire de La Réunion, fière de ses racines métissées, elle a même été élue maire de Chatou — un clin d’œil évident au nom du Chaton ! Les indices des couteaux rappellent son émission culinaire On dîne chez Séverine, diffusée sur Marmiton TV, tandis que sa voix entendue à l’international fait écho à sa participation à l’Eurovision, où elle a représenté Monaco.

Alors, Séverine Ferrer est-elle vraiment cachée sous ce costume félin ? Tout semble le laisser penser…

Indices révélés au fil des primes

« On l’a entendu souvent, loin, dans le monde entier » → Une carrière à portée internationale, comme une participation à l’Eurovision ?

« Petit, mignon » → Un surnom qui colle à la peau du Chaton.

« Un perroquet pour côté tchatche » → Elle aime parler, animer, présenter.

« Un fer à cheval, des couteaux » → Un mélange d’élégance et de précision… mais aussi un clin d’œil à une émission culinaire ?

« Des griffes princières » → Une référence à un rôle marquant, ou un tempérament de star ?

« Elle a déjà joué dans une série télévisée » → Preuve d’une carrière sur plusieurs terrains artistiques.

Club, 90, chant, danse, théâtre, équitation, étoiles

le signe astrologique du scorpion, des sauveteurs, un terrain de volleyball, la mer, des copains de scène et de ses reprises musicales, mais aussi le surf

– il évoque les femmes fortes, battantes, engagées et déterminées. Il évoque également son envie de transmettre, et de donner de sa voix pour changer les choses. Le magnéto nous montre également le nombre 2000, et des papillons.

Propositions des enquêteurs : Claire Keim, Danielle Evenoux, Véronique Jeannot, Princesse Erika, Séverine Ferrer, Inès Reg, Elsa Lunghini

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Chaton ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Suite et fin ce vendredi 27 juin 2025 à 21h10 sur TF1.