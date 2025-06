« Mon bébé n’est pas à vendre ! » : votre téléfilm ce 26 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Mon bébé n’est pas à vendre ! » : l’histoire, le casting

Sandy, nouvelle enseignante dans un lycée, fait la rencontre de Nicolette, une adolescente de 16 ans au tempérament rebelle, placée en foyer. Profondément marquée par la disparition inexpliquée de sa meilleure amie, enceinte au moment des faits, Nicolette voit sa vie basculer lorsqu’elle découvre à son tour qu’elle attend un enfant. Touchée par sa situation, Sandy lui apporte écoute et soutien. Mais cette grossesse attire aussi l’attention d’Abigail, la directrice énigmatique d’une agence d’adoption. Un soir, Nicolette reçoit enfin un appel de son amie disparue, mais ce contact tant espéré tourne au drame. Alors qu’elle traverse elle-même une période de bouleversements, Nicolette décide de tout faire pour comprendre ce qui est arrivé à son amie… et pour retrouver la vérité.

Avec : Fallon Bowman (Sandy), Devin Cecchetto (Nicolette), Kelly Hope Taylor (Abigail), Gina James (Vanesha)



Et à 16h, « Le berceau du secret » (rediffusion)

Taylor et Dean Lewis forment un couple uni et comblé, parents d’une petite Maya, âgée de six mois. Lorsque Dean part en Suède pour deux semaines dans le cadre de son travail, Taylor profite de ce temps pour se rapprocher de sa meilleure amie, Lindsay, à qui elle confie un sentiment étrange : depuis le départ de Dean, elle a la sensation d’être épiée. Un après-midi, au cours d’une promenade au parc, Taylor fait la rencontre de Cathy Driver, une photographe amateur au comportement avenant, qui lui propose spontanément une séance photo gratuite pour immortaliser quelques instants avec la petite Maya…

Avec : Ali Liebert (Taylor), Kirsten Robek (Cathy), Matreya Scarrwener (Skylar)