Plus belle la vie spoiler : Babeth embrasse Mathieu, Jennifer surprend Samuel qui... (27 juin 2025)

Babeth va déraper demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, on peut déjà vous dire que dans l’épisode du vendredi 27 juin 2025, Babeth va céder à la tentation et embrasser Mathieu !











Mathieu et Babeth se retrouvent, Babeth a un petit cadeau pour lui… Un bloc-notes ! Mathieu ne comprend pas, mais Babeth voudrait qu’il réécrive le lettre d’amour qu’elle n’a jamais pu lire. Mathieu lui lit, la lettre est très belle et finit par son interrogation sur les sentiments de Babeth… Et ils finissent par s’embrasser passionnément !

Pendant ce temps là au commissariat, Morgane rend à Patrick le sac à main de Babeth, qui n’est plus utile à l’enquête. Patrick le fait tomber et découvre la lettre de Mathieu. Il la lit, il est sous le choc !



De son côté, Jennifer cherche à savoir si Samuel le trompe… Elle fouille dans son téléphone mais découvre qu’il a changé de code. Et alors que Morgane confie ses soupçons à Idriss, il refuse d’y croire. Morgane se rend seule au rendez-vous de Samuel avec un dealer… C’est un choc pour Samuel : il se retrouve nez à nez avec Jennifer !