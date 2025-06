Plus belle la vie spoiler : la police comprend tout, Morgane surprend Apolline et Augustin ! (6 juin 2025)

Publicité





Apolline s’est mise dans de sales draps dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». La jeune femme couvre les Barral père et fils depuis des semaines et dans l’épisode du vendredi 6 juin 2025, l’étau se resserre !…











En effet, Apolline est toujours rongée par la culpabilité et à la résidence, elle interroge Morgane sur l’enquête… Morgane ne comprend pas pourquoi Apolline s’intéresse autant à cette affaire et celle-ci insiste un peu trop lourdement… Morgane remarque aussi que Pierre-Louis l’appelle et qu’elle ne décroche pas.

Au commissariat, l’enquête fait un bond en avant : la police découvre que Durieux échangeait avec Pierre-Louis Barral sur un jeu vidéo en ligne. Et il le faisait chanter avec les fameux scellés volés ! Ils sont désormais certains que Pierre-Louis a tué Durieux mais il leur faut des preuves solides pour le faire tomber.



Et alors qu’Apolline s’apprête à entrer au commissariat pour tout dire, Augustin la surprend et la dissuade. Ils se disputent et Morgane, qui prend son café devant le commissariat, assiste à la scène…