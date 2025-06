Secret Story 2025 : découvrez tous les secrets des candidats ! (liste complète)

Publicité





C’est hier soir que TF1 a lancé la saison 2025 de Secret Story. On a ainsi pu découvrir les 14 habitants de la maison des secrets et la fameuse liste des secrets.





Vous voulez déjà savoir à qui appartiennent les secrets ? On vous dit tout !







La liste des secrets décryptée

– la moitié de mon visage a été reconstruite : Pimprenelle, suite à un accident de surf

– mon frère est une légende vivante du football : Ethan, frère d’Eden Hazard

– nous sommes un faux couple – Damien et Constance

– j’ai vécu dans ma voiture pendant six mois : Théo

– j’ai remporté un télé-crochet de k-pop en Corée du Sud : Drea

– Notre histoire passée lie notre destin dans la maison : Noah et Anita

– Nous sommes les gardiens de la transparence : Célia et Aïmed

– je suis un phénomène viral : Romy (vidéo « Je peux passer à la télé ? »)

– J’ai 11 prénoms

– J’ai découvert l’existence de ma soeur à l’âge de 16 ans

– je fais partie des 1% de la population mondiale à avoir plus de 134 de QI

En gras : les secrets officiellement dévoilés, en italique : nos révélations. Pour l’instant, incertitude concernant Marianne, Mayer et Adrien pour les trois secrets restants.



Rendez-vous ce mercredi à 19h sur TFX pour suivre la toute première quotidienne de Secret Story. Et d’ici là, le flux live sera dispo sur TF1+ de 10h à 12h.