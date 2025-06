Secret Story du 20 juin 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 20 juin 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de jeudi pour les habitants de la maison des secrets.











Publicité





Dans la maison de cristal, Pimprenelle se réveille de bonne humeur, déterminée à profiter de sa potentielle dernière journée. Dans la maison des secrets, Anita a mal dormi. Elle a rêvé de Noah et Drea ensemble. Drea vient lui parler, Anita est froide et lui dit que dans son rêve elle l’a trahie. Drea ne comprend pas et s’interroge. Et Noah voit que ça ne va pas, il va parler à Anita qui lui assure que tout va bien.

Romy vient parler à Anita, qui lui parle d’un rêve qui l’a mise mal… Romy pense que c’est lié à Damien. Elle lui avoue ensuite à rêver d’une trahison de Drea, Romy ne comprend pas.

Mayer débriefe avec Romy : il pense qu’elle aurait du buzzer que Damien et Constance sont un faux couple.



Publicité





Avant le début du premier prime, les trois nommés intègrent la maison des secrets. Marianne, Pimprenelle et Théo retrouvent les autres habitants.

Au cours du prime, Noah et Mayer sont face à un dilemme. Ils décident de priver Anita de son droit de vote pour désigner le premier nominé de la semaine prochaine. Noah décide de parler à Anita, il s’excuse et elle lui parle de son rêve. Ils mettent les choses à plat et Noah lui dit de faire attention à ne pas être trop sensible dans le jeu.

Plus tard, Anita et Adrien empêchent Drea de voir sa mère dans le sas tandis que Constance offre une immunité à Damien et 2 votes contre elle à Célia. Célia ne comprend pas son choix, elle est déçue et dit qu’elle va se méfier d’elle.

Aïmed reçoit une mission secrète de la Voix : il a une semaine pour faire croire aux autres que son jumeau a pris sa place durant le prime et se faire buzzer sur le secret « Nous sommes jumeaux ».

A l’heure du verdict des votes du public, Théo est éliminé et quitte la maison des secrets. La Voix annonce ensuite le résultat des votes des habitants pour le premier nominé de la semaine prochaine : c’est Drea.

Adrien et Pimprenelle se retrouvent et se rapprochent de nouveau. Et Pimprenelle décide d’aller buzzer le secret d’Ethan. Elle annonce à la Voix qu’elle pense qu’Ethan est issue d’une fratrie de joueurs de football mondialement connu. Elle pense qu’il s’appelle Hazard !

De son côté, Drea prend mal sa nomination et annonce à Aïmed qu’elle va jouer à fond désormais. Elle compte écraser tout le monde ! Désormais, des clans se forment.

Pour aider Aïmed dans sa mission, la Voix lui donne des tatouages…

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 20 juin 2025

Rendez-vous lundi à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.