Secret Story : pas de quotidienne ce samedi 14 juin, quand auront lieu les nominations ?

Publicité





La nouvelle saison de Secret Story, lancée mardi dernier sur TFX, réserve déjà son lot de surprises aux téléspectateurs… y compris en ce qui concerne la programmation ! Cette année, pas de quotidienne le samedi : les fans devront faire preuve de patience et attendre le lundi soir à 19h pour retrouver leurs habitants préférés dans la maison des secrets.











Publicité





Un choix stratégique qui modifie légèrement le rythme habituel de la semaine, mais qui ne devrait pas entamer l’engouement autour du retour très attendu du programme culte. Mais rassurez-vous, le live quotidien, retransmis sur TF1+ Premium chaque soir de 21h à minuit, est bien maintenu les samedis et dimanches !

Les premières nominations à venir mardi soir

Côté jeu, les premières tensions et alliances commencent à se dessiner, et les nominations s’annoncent déjà déterminantes. Selon nos informations, elles devraient avoir lieu chaque mardi soir, installant ainsi un rendez-vous clé pour les fidèles de l’émission. De quoi pimenter les débuts de semaine et maintenir le suspense jusqu’au prime du jeudi, qui verra l’élimination de l’un des habitants.

Rendez-vous donc lundi à 19h sur TFX pour la prochaine quotidienne, et mardi soir pour découvrir quels habitants seront en danger cette semaine !



Publicité