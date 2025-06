Roger Federer a donné le coup d’envoi des 24 Heures du Mans 2025 (VIDÉO)

Publicité





C’est une image étonnante : le suisse Roger Federer, l’icône mondiale du tennis aux 22 titres en Grand Chelem, brandissant le drapeau tricolore pour lancer la 93ᵉ édition de l’épreuve d’endurance la plus mythique au monde.











🌟 Une tradition perpétuée

Invité d’honneur à 43 ans, Federer succède à une longue lignée de personnalités emblématiques — Zinédine Zidane en 2024, LeBron James en 2023, ou encore Rafael Nadal en 2018. L’Automobile Club de l’Ouest souligne que le rôle de starter est réservé chaque année à une « personnalité internationale dont la présence renforce le prestige de la course »

À 16 h précises, un hélicoptère a survolé le circuit pour acheminer le drapeau national, tandis que La Marseillaise retentissait. Puis Federer, drapeau en main, a entamé la célèbre phrase : « Pilotes, démarrez vos moteurs ! ».



🎙️ Les premiers mots de Federer au micro

En interview accordée immédiatement à la chaîne L’Équipe, Roger Federer est apparu visiblement ému : « C’est vraiment mythique d’être ici en personne. Je suis épuisé, sincèrement parce que c’est très émotionnel, émouvant, je trouve que c’est un grand honneur pour moi en tout cas de voir les pilotes, et les fans passionnés de ce sport incroyable. (…) Je suis très touché de pouvoir le faire »

🚗 Pourquoi Federer ?

Ambassadeur de Rolex, chronométreur officiel de l’épreuve, et grand passionné d’automobile (notamment de Mercedes), Federer réunissait naturellement tous les critères pour choisir un starter à la hauteur de l’événement.

Pour les fans, voir Federer mêlé à l’adrénaline et à l’atmosphère unique des 24 Heures du Mans, c’est un message d’élégance, de respect et de performance — des valeurs qu’il incarne tant sur un court de tennis que sur la piste mancelle.

Peu après le drapeau, les bolides sont partis à 16 h, avec Cadillac, Porsche et Ferrari en tête de la 4ᵉ manche du FIA WEC. Le spectacle est lancé — et Roger Federer, discret et inspirant, en reste la figure marquante.