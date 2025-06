« Une amitié dangereuse », votre nouvelle série ce soir sur France 2 (18 juin 2025)

Publicité





« Une amitié dangereuse » au programme TV du mercredi 18 juin 2025 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Une amitié dangereuse » avec





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





« Une amitié dangereuse » – le synopsis

Une amitié dangereuse retrace le lien puissant qui unit deux jeunes femmes aux tempéraments opposés : Marie de Rohan-Montbazon, duchesse de Luynes puis de Chevreuse, vive, audacieuse et éprise de liberté, et Anne d’Autriche, reine de France, réservée et pudique, mariée trop tôt à un roi distant, Louis XIII, dont l’indifférence la plonge dans une profonde mélancolie. Dans un premier temps, Marie s’emploie inlassablement à rapprocher le couple royal…

Vos épisodes du 18 juin 2025

Épisode 1 : À son arrivée à la cour de France, la jeune Marie de Rohan, récemment devenue duchesse de Luynes, découvre avec étonnement qu’après quatre années de mariage, l’union entre Anne d’Autriche et Louis XIII, tous deux âgés de 18 ans, n’a toujours pas été consommée. Or, la stabilité du royaume dépend de la naissance d’un héritier. Encouragée par son époux, Charles de Luynes, favori du roi, Marie se donne pour mission de rapprocher le couple royal et d’entraîner le timide Louis dans la chambre de son austère épouse.



Publicité





Épisode 2 : Grâce aux conseils avisés de Marie, Anne d’Autriche parvient enfin à éveiller le désir de son époux. Un souffle d’harmonie semble alors régner au sein du couple royal. Mais cette parenthèse enchantée est brutalement interrompue par une chute accidentelle de la reine. Les conséquences sont lourdes : Marie est bannie de la cour, tandis qu’Anne, de nouveau délaissée par Louis, devient la cible des humiliations constantes de la reine mère. Devenue veuve, Marie entrevoit une opportunité de regagner sa place aux côtés de la souveraine. Courtisée par le duc de Chevreuse, un célibataire endurci, elle entrevoit en lui le moyen de revenir au palais.

Le casting

Avec Kelly Depeault (Marie de Rohan), Stephanie Gil (Anne d’Autriche), Jérémy Gillet (Louis XIII), Stanley Weber (Duc de Chevreuse), Arthur Dupont (Duc de Luynes), Clémentine Poidatz (Louise de Conti), Raïka Hazanavicius (Elen), Grégoire Colin (Le Cardinal Richelieu), Jack Laskey (Comte de Holland), Freddie Dennis (Duc de Buckingham), Loup Pinard (Comte de Chalais), Florian Lesieur (Gaston d’Orléans)

Et la participation de Marie Bunel (Madame de Montmorency), Patrick d’Assumçao (Ornano) et Maya Sansa (Marie de Medicis)