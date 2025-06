C dans l’air du 15 juin 2025 : le sommaire de la spéciale en prime ce soir sur France 5

Publicité





C dans l’air du 15 juin 2025, invités et sommaire – Ce dimanche soir, Caroline Roux vous donne rendez-vous en prime sur France 5 pour un numéro inédit spécial de « C dans l’air » avec pour thème « Trump-Poutine : ils veulent tuer l’Europe ».





Rendez-vous dès 21h05 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 15 juin 2025 : le sommaire

Le 28 février dernier, dans le Bureau ovale et sous l’œil des caméras du monde entier, Donald Trump humilie Volodymyr Zelensky. Une scène choc qui provoque un véritable séisme en Europe. Pour la première fois, un président américain laisse entendre qu’il pourrait abandonner l’Ukraine. Washington et Moscou semblent parler d’une même voix. Leur but commun : affaiblir l’Europe.

À l’Est, Vladimir Poutine continue de grignoter du terrain en Ukraine, multipliant sabotages, assassinats ciblés, manipulations électorales et infiltrations dans les partis extrémistes. À l’Ouest, les États-Unis tournent le dos à leurs alliés traditionnels, alimentent les populismes et soufflent sur les braises des divisions européennes.



Pris en étau, les Européens apparaissent sidérés, tentant de reprendre pied dans un nouvel ordre mondial instable. Jusqu’où ira ce tandem Trump-Poutine ?

Dans cette nouvelle enquête de C dans l’air, Caroline Roux dévoile les rouages d’une guerre de l’ombre. Grâce à des témoignages et des entretiens exclusifs, elle met en lumière la manière dont la propagande russe infiltre les médias conservateurs, influence des figures politiques clés et tisse, des deux côtés de l’Atlantique, une alliance discrète mais dangereuse entre les extrêmes.

Une guerre silencieuse, implacable, où les lignes de front traversent les institutions, les alliances et les consciences. Et où l’Europe est confrontée à un choix crucial : se soumettre ou se redresser.

Retrouvez « C dans l’air » en prime ce dimanche 15 juin 2025 à 20h55 en direct sur France 5.