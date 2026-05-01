Un Si Grand Soleil Spoiler : Jérémy arrêté et placé en garde à vue ! (épisode du 6 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1916 du 6 mai 2026 – Les choses vont mal tourner pour Jérémy « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, il va être arrêté et placé en garde à vue dans l’enquête sur le meurtre d’Isaure, sa nouvelle petite amie.











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Deux jours plus tôt, le corps sans vie d’Isaure, maître de conférence à l’université, a été retrouvé sur une plage. Et il s’avère qu’elle avait depuis quelques semaines une histoire avec Jérémy !

Et alors que Becker s’inquiète de savoir si son neveu a dit la vérité à la police lors de son interrogatoire, un voisin d’Isaure témoigne et identifie Jérémy comme étant l’homme avec qui elle s’est disputée avant sa mort. Face à Manu et Aude, Jérémy explique qu’ils se sont disputés car Isaure venait de lui avouer avoir couché avec son ex. L’homme lui aurait fait du chantage affectif avant qu’elle finisse par craquer. Jérémy ne sait pas qui est cet ex, il sait juste qu’il est prof à la fac à Montpellier.

Jérémy est placé en garde à vue, c’est sa tante, Claudine, qui assure sa défense. Quant à Becker, il préfère demander à la juge Alphand de se retirer tant que son neveu est suspecté. Claudine l’accuse d’être lâche.



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