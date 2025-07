C dans l’air du 24 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 24 juillet 2025, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 24 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Affaire Jubillar : de nouvelles révélations… et une enquête relancée ?

« J’ai déjà tué une fois, ne me trompe pas et tout se passera bien ». C’est par cette phrase que Cédric Jubillar aurait évoqué le meurtre de son épouse Delphine, selon une ex-compagne rencontrée après la disparition. Entendue longuement par les gendarmes de Toulouse, la jeune femme a confirmé ses accusations, évoquant notamment une housse de couette humide que Cédric aurait lavée pour effacer des traces d’étranglement, et ses confidences sur un corps brûlé dans une ferme proche.



Publicité





Malgré sa mise en examen, Cédric Jubillar continue de nier. La défense dénonce des « provocations » et rappelle que ces éléments ont déjà été vérifiés, sans résultats.

La relation entre Jubillar et cette femme, née en 2021 via les réseaux sociaux, s’inscrit dans un phénomène connu : l’hybristophilie, attirance pour les criminels.

À noter, sans lien avec l’affaire : après la Fête de la musique à Paris, 145 signalements de « piqûres sauvages » ont été faits, sans qu’aucune injection réelle ne soit confirmée à ce jour. La psychose semble avoir été alimentée par les réseaux sociaux.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 24 juillet 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.