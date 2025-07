Ça commence aujourd’hui du 4 juillet 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 4 juillet 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de 2 rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 4 juillet 2025 à 13h55 « Ils ont partagé le même homme avec l’un de leurs proches » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des invités qui, sans l’avoir choisi, ont partagé la vie du même homme qu’une personne proche d’eux. Caroline a vu sa vie s’effondrer lorsque son ex-conjoint s’est mis en couple avec sa fille aînée de 22 ans, qu’il avait élevée comme sa belle-fille pendant 17 ans, une trahison dont elle ne se relève pas depuis quatre ans. Aaron, de son côté, est tombé amoureux de l’ex-petit ami de son frère et, tiraillé entre ses sentiments et la peur de le blesser, a préféré vivre sa relation en secret jusqu’à ce que son frère Jayson finisse par lui pardonner un an plus tard. Enfin, Méliane a souffert de la jalousie maladive de son ancienne meilleure amie qui, hébergée chez eux, a tenté de la remplacer auprès de son conjoint en se faisant passer pour son épouse et la mère de leurs enfants.

Et à 15h05 : « Ce secret sur leurs origines qui leur avait été si bien caché… » (rediffusion)

Pour cette semaine spéciale dédiée aux secrets, Faustine Bollaert reçoit aujourd’hui des invités qui lèvent le voile sur le mystère entourant leur naissance, resté caché pendant des décennies. Ces secrets de famille soigneusement dissimulés ont profondément bouleversé leur existence. Après la sidération, ils se sont transformés en enquêteurs pour dissiper les zones d’ombre et comprendre enfin leur histoire.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 4 juillet 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.