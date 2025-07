Capital du 27 juillet 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 27 juillet 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Grands départs : le business de la route des vacances ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Capital du 27 juillet 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Accessoires de plage : ils vont révolutionner votre été !

Chariots tout-terrain, canapés pliables ultra-confort ou encore aquashoes dernier cri : fini le temps où l’on se contentait d’une simple serviette jetée sur l’épaule pour aller bronzer. Désormais, les Français recherchent un confort maximal, n’hésitant plus à s’équiper généreusement pour transformer la plage en véritable campement. Alors, quels objets feront sensation cet été ? Et surtout, où les dénicher au meilleur prix ? Chez Decathlon, des dizaines d’équipes travaillent toute l’année pour imaginer les futurs incontournables de la saison. Dans leurs centres d’innovation, naissent les produits qui feront bientôt fureur… ou pas ! Grâce à une fabrication à grande échelle et des coûts optimisés au centime près, l’enseigne réussit à casser les prix, laissant ses concurrents à la traîne. Mais parfois, un simple coup de génie suffit. Les bazars de plage redoublent d’audace pour conserver leur avance, souvent avec succès. C’est le cas de Christophe et Linda Tisopulot, installés à Marseillan (Hérault), qui misent cette année sur le chariot de plage. Ce nouveau favori des familles sera proposé chez eux à un prix défiant toute concurrence. Leur secret ? Un partenariat avec Safari Sub, un grossiste innovant qui envoie un Français aux quatre coins du monde pour dénicher les tendances. De leur côté, les jeunes entreprises françaises doivent innover pour émerger. C’est le pari de Pacosoleil, qui développe un modèle de chariot ingénieux combinant à lui seul cinq accessoires de plage. Pratiques, malins et abordables, quels seront les produits phares de l’été ? Et comment les fabricants se livrent-ils une guerre acharnée pour vous séduire ?

Villas grand luxe, mobil-homes suréquipés : au camping comme à l’hôtel !

Le camping reste l’incontournable des vacances estivales, avec pas moins de 120 millions de nuitées enregistrées l’an passé. Pour battre ce record, tout le secteur s’oriente vers une stratégie commune : la montée en gamme. Les vacanciers en attendent toujours plus — plus d’activités, plus de loisirs aquatiques, mais surtout plus de confort ! Longtemps dominés par les mobil-homes, les terrains de camping se transforment désormais avec des offres toujours plus luxueuses. À Saint-Raphaël (Var), Aurore Laroche ne cesse de réinventer l’établissement familial fondé par ses parents. Déjà dotée de mobil-homes haut de gamme, elle innove cette année avec des villas privées : piscine chauffée, lit king size et jardin personnel… un luxe encore impensable il y a dix ans, aujourd’hui très convoité. Les vacanciers n’hésitent plus à débourser plus de 3 000 euros la semaine, mais leurs attentes sont à la hauteur du tarif. De leur côté, les grands noms du secteur comme Homair, Sunêlia ou Sandaya adoptent eux aussi cette approche premium. Leur défi : offrir toujours plus de prestations, sans pour autant faire exploser les prix ni sacrifier la rentabilité. Nous avons enquêté sur ce modèle économique en pleine évolution, qui réserve bien des surprises. Non loin de Béziers (Hérault), Thierry Poirot, gérant indépendant, tente de tirer son épingle du jeu. Pour remplir ses 800 emplacements, il mise sur l’originalité avec un concept en plein essor : les lodges. Ces grandes tentes esprit safari, équipées de tout le confort moderne, s’arrachent déjà.



