Demain Nous Appartient spoiler : Lou amoureuse de Victor ? Elle lui annonce... (vidéo épisode du 23 juillet)

Demain nous appartient spoiler – Lou passe beaucoup de temps avec Victor, son ex, depuis son retour à Sète dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Ces deux là semblent être prêts à se remettre ensemble, d’autant que Victor joue au beau-père idéal avec Nina…











Mais dans quelques jours, Lou va mettre les choses au clair avec Victor : elle est très bien seule et n’a pas envie de se remettre en couple pour l’instant ! Elle n’a pas envie de profiter de lui et préfère qu’il ne se fasse pas d’idée. Victor ne le prend pas mal et confie à Lou qu’il apprécie beaucoup passer du temps avec elle. Ils décident de trinquer à l’amitié !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1993 du 23 juillet 2025 : Mona sur le départ

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



