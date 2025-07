Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Stéphane Bern ? (résumé émission 3 du 19 juillet 2025)

Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 19 juillet 2025 – C’est parti pour le 3ème numéro de la saison 2025 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras recevait Stéphane Bern, Frédérick Bousquet, Virginie Sainsily, Marie S’infiltre, Jimmy Mohamed, Théo Curin.











L’équipe arrive et découvre que l’un d’eux doit escalader le Fort et résoudre une énigme rapidement pour pouvoir pénétrer à l’intérieur ! Jimmy décide d’y aller, le Père Fouras l’attend dans la vigie. Il trouve rapidement et la porte du Fort s’ouvre !

La soirée débute avec les Rois du Silence. C’est Stéphane qui y va avec Théo ! Mission réussie et première clé remportée !

L’équipe se dirige ensuite à l’Horlogerie et c’est Jimmy qui y va. Il remporte la seconde clé ! Il se blesse à la cheville et doit aller à l’infirmerie.



On continue avec l’Araignée et Frédérick. C’est encore réussi, 3ème clé ! Place ensuite à la Ketchuperie. C’est Virginie qui y va. C’est un échec !

Direction le Château Boyard pour Stéphane et Marie. C’est raté ! On retrouve ensuite Fred au Surf. Mission réussie, 4ème clé remportée.

Place à la Salle des Machines pour Théo. Il est incroyable et réussi à récupérer la 5ème clé.

Au Museum, c’est Virginie qui y va. C’est raté et elle est faite prisonnière. Fred affronte ensuite le Vicking au Coton-Tige. Il remporte la 6ème clé !

A la Poupée de Porcelaine, Marie se retrouve face à Cyril Gossbo. Elle échoue et c’est la fin des épreuves, l’équipe devra passer par le Jugement pour la dernière clé, tout comme Virginie qui doit se libérer. Celle-ci choisit Rouge. Elle réussit et ressort libre ! Stéphane se rend ensuite chez Blanche, il réussit lui aussi.

Place aux aventures. Ça commence avec « L’ascension à l’aveugle » pour Marie et Virginie ! C’est réussi, premier indice remporté : DEGRÉ.

On enchaine avec le Restaurant Chez Willy pour Jimmy et Frédérick. Deuxième indice remporté : BOULE.

On continue avec le Laboratoire pour Virginie. C’est un échec.

Théo fait l’épreuve de l’Antenne Téléphonique. Il doit trouver une énigme du Père Fouras avant une chute vertigineuse. C’est réussi, nouvel indice remporté : ABSOLU.

Dernière aventure, la Supérette, pour Stéphane. C’est encore réussi ! Nouvel indice : MORAL.

Quel mot code et quels gains ce soir ?

Après le conseil, où ils remportent 45 secondes, l’équipe ouvre ensuite les indices et trouve le mot code : ZÉRO.

Ils ont récolté les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 20.538 euros au profit de l’association Stand Speak Rise Up!. Depuis sa création en 2019 par S.A.R. la Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg, Chékéba Hachemi et Stéphane Bern, Stand Speak Rise Up! accompagne les survivantes de violences sexuelles en zones de conflit ainsi que les enfants nés de viols de guerre. L’association finance des projets à travers le monde visant à leur accès à l’éducation, au logement, à la santé, à l’indépendance économique et à la justice, pour favoriser leur reconstruction personnelle et leur intégration socioéconomique.

Fort Boyard du 19 juillet, le replay

Si vous avez manqué ce 3ème numéro de Fort Boyard ce samedi 19 juillet, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici.