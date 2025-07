Demain Nous Appartient spoilers : Chloé trahit Pierre, Jack face à la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 21 au 25 juillet 2025)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 21 au 25 juillet 2025











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la vérité sur Manny. Il est en réalité Emmanuel, le fils de Pierre ! Les retrouvailles ne se passent pas du tout comme Pierre l’aurait souhaité… Il envoie un vocal à Chloé et Alex pour leur dire qu’il a décidé de quitter Sète !

Chloé finit par décider de trahir Pierre, elle dit tout ce qu’elle sait à Michaël. Pendant ce temps là, Jack est sous le choc en découvrant la vérité concernant Manny.

Au Spoon, Mona annonce à Bart son intention de démissionner pour travailler avec Joël. Il décide de tout faire pour qu’elle décide de rester ! Quant à François, il s’effondre devant Gloria…



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 21 au 25 juillet 2025

Lundi 21 juillet 2025 (épisode 1991) : Jack apprend la vérité sur les activités de Manny. Nina finit par rapporter les vices cachés de sa mère. Même à distance, Soizic continue de veiller sur sa famille.

Mardi 22 juillet 2025 (épisode 1992) : Les retrouvailles entre Pierre et Manny tournent au règlement de comptes. Nina émeut Victor en lui rappelant le souvenir de sa propre fille. En pleine séance d’ostéopathie, François craque complètement.

Mercredi 23 juillet 2025 (épisode 1993) : Chloé trahit Pierre en communiquant des informations à Michaël. Après leurs fiançailles, Manon et Nordine sont prêts à quitter le nid. Mona annonce une très mauvaise nouvelle à Bart.

Jeudi 24 juillet 2025 (épisode 1994) : Les motivations de Manny inquiètent Jack, qui décide d’agir. Bart met son plan à exécution pour convaincre Mona. Lilou propose une sortie à Marceau, au dépit d’Octave.

Vendredi 25 juillet 2025 (épisode 1995) : Karim remet sérieusement en question le comportement d’un collègue. Maud et Camille testent Raphaëlle sur ses intentions avec Martin. Octave trouve un moyen de passer ses nerfs sur Marceau.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 21 au 25 juillet 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

