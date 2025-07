50mn Inside du 19 juillet 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50′ Inside du 19 juillet 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 19 juillet 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

✨ En coulisses : Miss Bikini fitness

Comment le culturisme est-il redevenu à la mode ? Vaimalama Chaves, Miss France 2019, faisait partie des participantes cette année.

👩 Le portrait : Chimène Badi

« C’est compliqué de trouver la bonne personne, celle qui est là pour les bonnes raisons »



🎬 La Story : « Un p’tit truc en plus »

11 millions de spectateurs, le film d’Artus a battu tous les records. Quels sont les ingrédients de cet énorme succès que personne n’avait vu venir ?

50mn Inside du 19 juillet 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🧑‍🍳 Le document – Dîners extraordinaires : qui sont les chefs les plus audacieux ?

🌴 Doc – Lunes de miel : l’amour au bout du monde !

Costa Rica ou Mexique, découvrez pourquoi de plus en plus de jeunes couples choisissent des voyages de noces loin des clichés.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.