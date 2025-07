Des trains pas comme les autres du 21 juillet : direction Chicago ce soir sur France 5

Publicité





Des trains pas comme les autres du 21 juillet 2025 – C’est un numéro inédit de l’émission « Des trains pas comme les autres » qui vous attend ce lundi soir sur France 5. Le globe-trotter Philippe Gougler vous emmène de Chicago aux Rocheuses.





A suivre dès 21h00 sur France 5, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Des trains pas comme les autres du 21 juillet 2025 : « De Chicago aux Rocheuses » (inédit)

Dans cet épisode hivernal, cap au nord des États-Unis pour un voyage à travers les vastes plaines et les Rocheuses enneigées. L’aventure suit notamment le tracé spectaculaire de l’Empire Builder, un train légendaire qui traverse les montagnes dans un décor féerique.

Le périple débute à Chicago, où le froid extrême pousse à des solutions pour le moins surprenantes : ici, pour éviter que les rails ne se déforment, on les chauffe… en y mettant littéralement le feu ! Une méthode aussi étonnante qu’efficace.



Puis direction le Lake of the Woods, vaste étendue glacée à la frontière canadienne. Le train cède la place à un mode de vie bien différent : la pêche sur glace, confortablement installé dans un mobil-home posé sur le lac gelé. Dehors, le thermomètre affiche -20 °C, mais à l’intérieur, l’ambiance est chaleureuse. Et Philippe Gougler n’est pas au bout de ses découvertes : toujours sur la glace, il tombe sur un bar en forme d’igloo, célèbre pour une tradition locale des plus insolites — un petit poisson vivant plongé dans un verre d’alcool fort, à avaler cul sec. Une coutume qui en dit long sur l’esprit festif des habitants, même en plein hiver polaire.

Retour sur les rails en direction des Rocheuses, à bord de l’impressionnant Empire Builder. Ce train emblématique offre une immersion unique dans les paysages spectaculaires de l’Ouest américain. L’escale suivante nous mène au parc national de Yellowstone : ses geysers fumants, ses sources chaudes aux couleurs surnaturelles et ses bisons stoïques affrontant le blizzard révèlent toute la puissance et la beauté sauvage de l’hiver.

Le voyage s’achève en beauté à bord du Royal Gorge Railroad, un train panoramique qui serpente au fond d’un canyon vertigineux. Philippe y découvre les coulisses d’une véritable guerre du rail, à l’époque de la conquête de l’Ouest. Ultime étape à Aspen, station chic nichée au cœur du Colorado, où se dévoile une autre facette de l’Amérique : plus gourmande, avec des crêpes au caviar signées par la cheffe Mawa.

Et à 21h50 : la Serbie (rediffusion)

Philippe part à la découverte de la Serbie, pays au cœur des Balkans, à la croisée de l’Europe et de l’Orient. Encore méconnue, cette terre de caractère dévoile une richesse insoupçonnée et un charme brut.

Au fil de son voyage, Philippe embarque à bord du mythique Train Bleu de Tito, vestige d’une époque révolue. Il explore Belgrade, capitale vibrante où l’amour s’exprime parfois en grand avec d’impressionnants mariages collectifs. Puis cap sur une campagne étonnante, où les surprises ne manquent pas : maisons flottantes insolites, mystérieux cercle magnétique et sources thermales où la convivialité est reine.

À propos

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage à bord de trains atypiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Cet été, Philippe Gougler propose 7 numéros inédits : Indonésie : Java et Sulawesi, Japon : Hokkaido le grand blanc, Australie du Sud Pays-Bas, Serbie, Argentine du Nord et Argentine du Sud (une soirée).

« Des trains pas comme les autres » revient ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV