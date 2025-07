Ici tout commence : quand Louis Guinot (Fabian Wolfrom) sera-t-il de retour ?

Publicité





C’est un come-back qui promet de faire des étincelles dans « Ici tout commence ». Deux ans après avoir quitté la série phare de TF1, Fabian Wolfrom s’apprête à reprendre son rôle emblématique de Louis Guinot. Le comédien a tourné son retour le mois dernier, et son personnage réapparaîtra à l’écran le mois prochain, pour une intrigue aussi attendue qu’explosive.











Louis sort de prison, Claire et Olivia ouvrent leur restaurant

Ce retour tant espéré coïncide avec un moment clé de la vie de Claire Guinot (Catherine Marchal) : le lancement d’un nouveau restaurant, un projet qu’elle porte avec sa compagne, la cheffe végane Olivia Listrac (Virginie Caliari). Mais comme souvent à Calvières, rien ne se passe jamais comme prévu…

Sorti de prison, Louis revient donc à l’institut et dans la vie de sa mère. Mais est-il vraiment un homme transformé par son incarcération ? Ou reste-t-il fidèle à ses vieux démons et à son goût pour les coups d’éclat ? La tension risque de monter rapidement autour de ce trio, alors que Claire et Olivia espèrent pouvoir mener leur projet à bien… avec ou sans l’aide de Louis.

Un retour temporaire pour Fabien Wolfrom

« Après deux ans d’absence, on s’est retrouvés comme si c’était hier. Les réflexes et la complicité acquis durant les nombreuses heures de travail ensemble sont revenus tout de suite » a confié Catherine Marchal à Télé 7 Jours.



Ce retour temporaire de Fabian Wolfrom est annoncé comme rapide, l’acteur ne souhaitant pas redevenir récurrent. Rendez-vous donc le mois prochain dans « Ici tout commence » pour découvrir si Louis a changé en prison ou s’il replongera dans les travers qui ont tant fait trembler l’Institut.